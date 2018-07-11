Греция высылает двух российских дипломатов за вмешательство в спор с Македонией

Еще двум сотрудникам российского внешнеполитического ведомства был запрещен въезд в страну

Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, сообщает ТАСС.

Согласно информации из высокопоставленных дипломатических источников, пишет газета Kathimerini, меры, которые принимаются Афинами, являются ответом на "незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела Греции". Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют "попытки выуживать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников".

Источники газеты сообщили, что Афины уже отдали указание по немедленному выдворению двух человек, в частности работника посольства РФ, и запрету на новый въезд в страну еще двоих, которые были "вовлечены во множество действий, включая информационную деятельность против Греции". Утверждается, что афинская инициатива "идет в ответ на ряд скоординированных шагов по расширению российского влияния в Греции".

Тем не менее те же источники отмечают, что Греция "продолжает желать поддержания хороших отношений с Россией, содействовать дружбе двух народов, сотрудничеству их правительств и субъектов гражданского общества с обеих сторон" на основе паритета и при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран, указывает издание. Они также отмечают, что Афины всегда были особенно осторожны в том, как поддерживаются греко-российские отношения, приводя в качестве примера дело Скрипалей. Тогда Греция не последовала примеру других западных государств, которые выслали российских дипломатов, и это приветствовало российское политическое руководство.

По данным издания, в последнее время различные "механизмы", связанные с российскими интересами в Греции, "с помощью предоставления материальных и финансовых стимулов пытаются влиять на муниципалитеты и митрополитов, а также приобрести влияние на Афоне". Была также "зафиксирована попытка подкупить правительственных чиновников", которая потерпела неудачу, и "попытка вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о споре по госнаименованию Бывшей Югославской Республики Македония".

Дипломатические источники газеты отмечают, что решение Афин связано исключительно с действиями этих четырех человек, а не с общим отношением Греции к России. Они подчеркивают, что любые ответные реакции российской стороны будут "бесплодными" и приведут к дальнейшему рецидиву.

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