Жара в Алматы за несколько минут сменилась пыльной бурей

В городе впервые за неделю пошел дождь.

В Алматы неделя почти безветренной засухи сменилась на резкий ветер и дождь. Буквально за несколько минут город покрыла пыльная буря, передает Zakon.kz.

Фото Михаил Ещенко

Фото Александр Заврин

Алматинцы не упустили возможности запечатлеть непогоду на фото. Снимки с высоты птичьего полета завораживают. Весь город как-будто утонул в надвигающихся потоках воздуха.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!