Жара в Алматы за несколько минут сменилась пыльной бурей
В городе впервые за неделю пошел дождь.
Фото : zakon.kz11 июля 2018, 16:00
В Алматы неделя почти безветренной засухи сменилась на резкий ветер и дождь. Буквально за несколько минут город покрыла пыльная буря, передает Zakon.kz.
Фото Михаил Ещенко
Фото Александр Заврин
Алматинцы не упустили возможности запечатлеть непогоду на фото. Снимки с высоты птичьего полета завораживают. Весь город как-будто утонул в надвигающихся потоках воздуха.
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