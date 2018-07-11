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Жара в Алматы за несколько минут сменилась пыльной бурей

В городе впервые за неделю пошел дождь.

Фото : zakon.kz11 июля 2018, 16:00

В Алматы неделя почти безветренной засухи сменилась на резкий ветер и дождь. Буквально за несколько минут город покрыла пыльная буря, передает Zakon.kz.

Фото Михаил Ещенко

Фото Александр Заврин

Алматинцы не упустили возможности запечатлеть непогоду на фото. Снимки с высоты птичьего полета завораживают. Весь город как-будто утонул в надвигающихся потоках воздуха.


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