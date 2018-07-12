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Известный казахстанский блогер разбился в ДТП по дороге на ЧМ-2018

ДТП произошло на 1592-м километре федеральной трассы М-5 Москва—Челябинск.

Фото : tvzvezda.ru12 июля 2018, 00:16

Популярный блогер из Казахстана Сункар Килаж, более известный под псевдонимом Stence, погиб в ДТП около города Сим в Челябинской области, направляясь на чемпионат мира по футболу, сообщает URA.RU.

ДТП произошло на 1592-м километре федеральной трассы М-5 Москва—Челябинск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с фурой. От удара легковушка загорелась.

На место происшествия выезжали спасатели 10-й пожарно-спасательной части 10-го отряда ФПС по Челябинской области. После тушения машины в салоне обнаружили тела трех погибших. Теперь стало известно, что в автомобиле ехал известный казахский блогер Сункар Килаж, писавший в сети под ником Stence. Вместе с ним погибли его отец и двоюродный брат.

Сункар с родственниками ехал в Россию на игру чемпионата мира по футболу. В ГИБДД пока от комментариев воздерживаются.


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