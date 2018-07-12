Нигериец просит депортировать его из Казахстана

Жители Актобе помогают ему деньгами и продуктами.

Заложником обстоятельств оказался иностранец, приехавший преподавать английский язык в Актобе. Он не может вернуться на родину в Нигерию. Череда неудач и несчастий преследуют Манаса Огарайо. Он не смог попасть даже на похороны отца. Эта история о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. А также и о том, что человеческие отношения и поддержка не зависят от гражданства и языка, на котором говорят люди, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Манас Огарайо отправляет короткие аудиосообщения в далекую Нигерию. Только так может связаться с домом, где его ждет мать. Совсем недавно женщина потеряла мужа, а Манас отца. Узнав о трудностях сына в чужой стране, мужчина, у которого были проблемы со здоровьем, скончался. Очень переживал, говорит Манас.

«Очень хочу вернуться на родину. Пока я был в Актобе, умер отец, сестра в тяжелом состоянии. Сейчас у меня нет денег, да и со здоровьеем стало плохо. Переживаю за родных, если вернусь домой, буду самым счастливым человеком! Помогите мне пожалуйста», - просит Манас Огарайо.

За забором трава оказалась не зеленее. Приехавший полтора месяца назад преподавать английский язык, Манас не нашел общего языка с работодателем и превысил срок пребывания в стране. У единственного кормильца в семье закончились деньги. Появились и другие проблемы, с которыми он, казалось, остался один на один. В беде мужчину не оставил местный житель: разместил в гостинице недалеко от вокзала. Под свою опеку Манаса взяли и другие неравнодушные актюбинцы. Кто-то его кормит, кто-то помогает деньгами.

«Встретил его на улице. По нему было видно, что он расстроен Расспросив узнал, что с ним случилось. Рассказал, что после неудачи с первым работодателем, искал новую работу. В такой ситуации забыл и о продлении времени пребывания», - говорит житель Актобе Бауыржан Молшыбаев.

Решение о выдворении из страны принимает суд. Процесс уже был. Однако постановление еще не вступило в законную силу. Тем не менее клич о помощи иностранцу появился в соцсети. Якобы, есть определённые трудности с депортацией. По всей видимости, иностранный гость не понял решения, так как не знает законов нашей страны, или же возникли трудности с переводом. Когда мы обратились в ДВД области нам, доступно разъяснили ситуацию.

«На данный момент решается вопрос об экстрадиции данного гражданина сотрудниками миграционной службы», - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В скором времени Манас уже будет дома. Он признался, что безгранично благодарен всем, кто оказал и продолжает оказывать ему помощь и будет помнить доброту казахстанских людей.

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