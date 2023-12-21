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Законодательство РК

Из Казахстана депортировали троих граждан Бангладеш

миграционная полиция, Бангладеш Фото: Zakon.kz
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе, на железнодорожном вокзале, задержали троих граждан Народной Республики Бангладаш, которые нарушили миграционное законодательство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Трое мужчин в возрасте 41, 31 и 26 лет были выдворены из страны. Также в отношении иностранцев были составлены административные материалы по ч. 4 ст. 517 КРКоАП.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда города Актобе по административным правонарушениям иностранные граждане привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы РК с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет", – пояснил начальник Департамента полиции региона Бакытжан Малыбаев.

С начала года сотрудниками Департамента полиции на транспорте к административной ответственности привлечены более 2 тыс. человек за нарушение миграционного законодательства Казахстана, из них за нарушение правил пребывания в РК – 1474 иностранца. Постановлением судов за пределы нашей страны выдворены 376 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что 72-летний гражданин РФ был оштрафован в Казахстане почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство. 

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