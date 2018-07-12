Казахстанцы сфотографировались с президентом Хорватии
Колинда Грабар-Китарович вполне спокойно отнеслась к просьбе о селфи.
Фото : twitter12 июля 2018, 08:36
Казахстанские любители футбола, которые прибыли в Россию на ЧМ-2018, поймали свой миг удачи, передает Zakon.kz.
Им удалось сфотографироваться с президентом Хорватии. Колинда Грабар-Китарович вполне спокойно отнеслась к просьбе о селфи.
Своей простотой и доступностью для граждан Колинда Грабар-Китарович поразила весь мир. На ЧМ-2018 в Россию политик прибыла на самолете вместе с другими людьми в эконом-классе.
Напомним, накануне сборная Хорватии и стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Англии.
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