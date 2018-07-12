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Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом.

Фото : © РИА Новости / Максим Богодвид12 июля 2018, 08:54

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны, полномочия которого теперь значительно расширены. Соответствующий закон опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.

"Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции, пишет РИА Новости.


Реформа органов власти

В феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял, что законодательное закрепление пожизненного права Назарбаева возглавлять совбез вытекает из проведенной конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.

Кроме этого, закон наделяет совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

"Решения совета безопасности и председателя совета безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами республики Казахстан", — гласит закон.


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