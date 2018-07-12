В Казахстане увеличился и спрос на искусство и развлечения

Наибольший объем услуг сконцентрирован в столицах: 30,6% в Алматы и 30,1% - в Астане.

По итогам I квартала текущего года казахстанцам было оказано услуг в сфере творчества, искусства и развлечений на 9,2 миллиарда тенге - это на 14,4% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Наибольший (и примерно одинаковый) объем услуг сконцентрирован в столицах: 30,6% в Алматы (2,8 млрд тг, +12,5% за год), и 30,1% - в Астане (2,8 млрд тг, сразу +50,6% год к году).

Напомним, многочисленные культурные мероприятия в этом году прошли в Астане в честь 20-летия столицы.

Так, к примеру, к юбилею Астаны в столице начал работу первый Театр комедии, единственный в стране. Жителей и гостей столицы порадовали спектакли кукольных театров Турции, России, Эстонии, Польши, Туниса, Бельгии, Астаны, прошедшие в рамках II Международного фестиваля театров кукол «Құралай». Конкурс акынов состоялся в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева. На городской площади прошел международный фестиваль уличного танца International Street dance Session in Astana.

Также в столице впервые был поведен международный фестиваль особенных театров «Wide World» - «Великий мир», направленный на раскрытие творческих способности людей с ограниченными возможностями, и множество других креативно-развлекательных мероприятий.

Более половины услуг по итогам I квартала 2018 приходилось на театральную деятельность (54,5%), еще 27,7% пришлось на концертную сферу.

Как отмечается, на сельскую местность по официальным данным приходится всего 0,7% услуг в сфере творчества, искусства и развлечений, годов ранее показатель был аналогичным.

Примечательно, что показатели объема услуг в секторе в целом за 2017 год обгоняли 2016 сразу на 53,5%. Для сравнения, в кризисном 2015 и посткризисном 2016 годовой рост объемов услуг в креативно-развлекательной сфере составлял всего 1,9 и 6,2%, соответственно, что по факту, учитывая инфляцию, означало закономерный спад интереса к удовлетворению эстетических потребностей в период падения уровня жизни.

По итогам I полугодия 2018 стоимость услуг в сфере культуры, развлечений и отдыха поднялась на 5,5% к январю-июню годом ранее при показателе инфляции в соответствующем периоде - 6,4%.

Для сравнения, годовой рост цен в секторе по итогам первых шести месяцев прошлого года составлял 6,5% при уровне инфляции 7,7%.

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