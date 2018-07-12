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В МИД прокомментировали арест казахстанского студента в Москве

26-летнего Жаслана посетили казахстанские консулы.

Фото : today.kz12 июля 2018, 10:14

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали арест бывшего студента МГТУ им. Баумана, сообщает Zakon.kz.

"Наши консулы посетили его, жалоб на здоровье и по факту задержания у него нет. До 30 августа он будет находиться под арестом на время проведения следственных мероприятий. Связь с адвокатом установлена, у него частный адвокат. При посещении он вел себя спокойно и тихо", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

26-летний Жаслан подозревается в попытке зарезать ножом преподавателя прямо в здании университета.

По данным российских силовых структур и СМИ, нападение произошло 29 июня около 16.00 в туалете одного из корпусов Бауманки. 28-летний преподаватель, ассистент кафедры МГТУ Александр Дмитриев зашел в уборную справить нужду. Там его ждал с ножом бывший студент - уроженец Казахстана Жаслан. По свидетельствам очевидцев, Жаслан пырнул ножом преподавателя и резко выбежал из уборной. Следом за ним вышел сам преподаватель и звал на помощь, прижимая руку к груди.


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