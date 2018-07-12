В Алматы оштрафуют нарушителей, вырубивших деревья на Арбате

Ранее жители обратились в акимат с жалобой на вырубку деревьев.

Алматинцы обратились в службу доверия с жалобой о вырубке деревьев в Алматы. Приехавшие на место сотрудники природоохранной полиции обнаружили, что сруб веток проводился без разрешения. На нарушителей будет наложен административный штраф, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Сотрудником Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы организован выезд совместно с представителями природоохранной полиции МПС ДВД города Алматы, сотрудниками отдела благоустройства и отдела охраны окружающей среды и экологии аппарата акима Алмалинского района, где было установлено, что по указанному адресу выявлен факт кронировки двух деревьев лиственных пород. В настоящее время по данному факту ведется разбирательство", - сообщили в акимате.

В Управлении природных ресурсов города также подтвердили незаконный снос четырех деревьев лиственных пород. При это в результате вырубки был нанесен ущерб и городскому имуществу (скамейки, урны, тротуарная плитка). Полиция и сотрудники управления природных ресурсов выясняют все обстоятельства административного нарушения.

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