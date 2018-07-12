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Главврач Шелекской больницы уволен по собственному желанию

Расследование дела пока не закончено.

Фото : Вестник Кавказа12 июля 2018, 11:44

По собственному желанию уволился главный врач центральной больницы села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Главный врач Шелекской больницы уволен по собственному желанию. Заявление удовлетворили в управлении здравоохранения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что два сантехника и врач погибли из-за отравления метаном в Алматинской области. Несчастный случай произошёл в селе Шелек Енбекшиказахского района из-за прорыва канализационной трубы.


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