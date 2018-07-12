Главврач Шелекской больницы уволен по собственному желанию

Расследование дела пока не закончено.

По собственному желанию уволился главный врач центральной больницы села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Главный врач Шелекской больницы уволен по собственному желанию. Заявление удовлетворили в управлении здравоохранения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что два сантехника и врач погибли из-за отравления метаном в Алматинской области. Несчастный случай произошёл в селе Шелек Енбекшиказахского района из-за прорыва канализационной трубы.

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