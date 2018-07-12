Как предотвратить квартирную кражу

Квартирные кражи - наиболее распространенный вид имущественных преступлений.

ДВД Астаны распространил памятку по предупреждению квартирных краж, передает Zakon.kz.

Как отмечают в полиции, квартирные кражи - наиболее распространенный вид имущественных преступлений.

Злоумышленники проникают в жилище путем взлома замка, подбора ключа, через окно, отжимая пластиковые окна, и выносят все, что можно унести - это ювелирные украшения и меховые изделия, другие ценные вещи и деньги.

С начала года столичным Департаментом внутренних дел раскрыто порядка 50 краж из квартир, совершенных путем подбора ключа. Также раскрыто 64 факта краж, совершенных путем отжима пластиковых окон.

Полицейские дают ряд рекомендаций, которые помогут предупредить посягательство на имущество:

- установить на входную дверь надежные комбинированные замки;

- установить дополнительное запорное устройство на входную дверь;

- установить бронезащиту на цилиндровый замок;

- установить защитную пластину на сувальдный замок. Чем больше ригелей, тем меньше вероятность взлома запорного механизма. Для металлических дверей выбирайте замки с большим количеством сувальд. Это обеспечит лучшую защиту от взлома.

- не оставлять ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей, преступники очень часто этим пользуются;

- при уходе из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, все окна и форточки, особенно на 1 этаже;

- на время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам;

Департамент внутренних дел Астаны в целях сохранности личного имущества рекомендует принять дополнительные меры защиты окон от проникновения злоумышленников.

Окна входят в число наиболее уязвимых мест в квартире, но, в отличие от двери, их не закроешь толстым монолитным листом стали. О повышении безопасности оконных конструкций стоит задуматься, установив противовзломную фурнитуру на пластиковые окна.

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