Начато расследование по факту жалобы на замакима Астаны

Подробности следствия не разглашаются.

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции прокомментировали начатое досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время антикоррупционной службой по Астане проводится досудебное расследование по заявлению Валима Машурова о неправомерных действиях заместителя акима Астаны Сергей Хорошуна. Из заявления следует, что Машуров, будучи руководителем строительной компании «Тамыз инвест групп», передавал Хорошуну имущество за общее покровительство. В настоящее время доводы Машурова проверяются. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются», - сказал сегодня на брифинге официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Напомним, ранее осужденный на 11 лет за присвоение средств дольщиков бизнесмен Валим Машуров заявил, что неоднократно давал взятки Хорошуну за возможность вести строительный бизнес в Астане. Теперь он требует привлечь к ответственности вице-мэра, который сначала покровительствовал ему, а потом стал притеснять.

Татьяна Ковалева, Астана

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