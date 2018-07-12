Кто из чиновников уличен в коррупции - АДГСПК

Всего за первое полугодие 2018 года за совершение коррупционных преступлений привлечены к ответственности 17 акимов сельских округов.

О неизвестных общественности уголовных делах, возбужденных по факту коррупции, рассказал сегодня в Астане официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, передает корреспондент Zakon.kz

Так, по его словам, на прошедшей неделе в поле зрения сотрудников Антикоррупционной службы попали должностные лица из различных сфер:

• В системном получении взяток подозреваются директор РГКП «Институт судебных экспертиз по Карагандинской области» Ибатов и его заместитель Нармагамбетов. Указанные должностные лица в сговоре, используя должностные полномочия, перенаправляли родственников умерших лиц в частную организацию, оказывающую патологоанатомические услуги на платной основе. «За содействие в решении этих вопросов Ибатов и Нармагамбетов на системной основе получали взятки от 35 до 40 тыс. тенге от представителя организации. В связи с признанием вины процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось. Проводится следствие», - продолжил официальный представитель Антикоррупционного ведомства

• В Костанайской области раскрыта преступная схема по лоббированию интересов субъектов предпринимательства. Так, заведующий сектором госзакупок Отдела строительства акимата г. Костанай Жунусов в сговоре с главным специалистом областного Управления государственного архитектурно-строительного контроля Куланбаевым подозреваются в получении взятки в размере более 30 млн. тенге за содействие в выигрыше конкурса госзакупок по строительству жилых домов в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». С санкции суда Жунусов и Куланбаев заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

• В Алматинской области во взяточничестве изобличен руководитель юридического отдела областного Управления строительства Бисерык. Он подозревается в получении незаконного вознаграждения в размере 10 млн.тенге за не включение предприятия в реестр недобросовестных поставщиков. С санкции суда Бисерык арестован.

«Также изобличен и.о. руководителя отдела строительства инженерных сетей Кульжанов, получивший взятку в размере 100 тыс. тенге за подписание промежуточных актов выполненных работ по объектам строительства. В связи с полным признанием своей вины, в отношении Кульжанова процессуальное задержание не применялось. Проводится досудебное расследование», - сказал он.

• В Атырауской области пресечена коррупционная схема хищения бюджетных средств со стороны управляющего директора областного филиала АО «Транстелеком» (учредитель АО «НК КТЖ») Чердабаева. Он подозревается в том, что неоднократно, путем подписания фиктивных актов выполненных работ, договоров аренды спецтехники, завышения командировочных расходов и незаконного списания ГСМ совершил хищение бюджетных средств на общую сумму 3,2 млн. тенге.

«Благодаря действиям сотрудников Антикоррупционной службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, пресечено хищение 5,9 млн. тенге, предназначенных для защиты магистрального кабеля области. Указанную сумму Чердабаев в сговоре с начальником отдела магистральных сетей Кабджалеловым планировал похитить путем составления фиктивного договора по оказанию услуг», - прокомментировал Жахин.

Также была пресечена преступная деятельность ряда акимов сельских округов. Среди них: аким округа Елтай Карасайского района Жуманбаева; акимы сел Туркестанской области Ащысай и Хантагы, г. Кентау (Кабылбеков и Ержигитов). Всего за первое полугодие 2018 года за а совершение коррупционных преступлений привлечены к ответственности 17 акимов сельских округов.

Татьяна Ковалева, Астана

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