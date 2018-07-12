Экс-посла Великобритании в США избили в лондонском метро

Дипломат получил травмы левого глаза, носа и губы.

Сэр Кристофер Мейер, бывший посол Великобритании в Германии (1997) и США (1997-2003), доставлен в лондонскую больницу после нападения на него в среду в столичном метро. Нападение не связано с деятельностью Мейера, полиция рассматривает его как попытку ограбления, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

По словам супруги дипломата баронессы Мейер, ставшей в мае новым членом Палаты лордов, инцидент произошел, когда сэр Кристофер возвращался домой на метро.

"Совершенно потрясена жестоким нападением. Он ничего не помнит, кроме того, что его спасла полиция. Вначале [я] подумала, что нападение политически мотивировано, однако, по мнению полиции, это попытка ограбления", - заявила она.

74-летний дипломат был жестоко избит двумя молодыми людьми, когда спускался в подземку на вокзале Виктория. Дипломат получил травмы левого глаза, носа и губы. Полиция арестовала нападавших, их имена не называются.

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