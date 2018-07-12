Госслужащим вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами

Но, возможно, будут блокировать некоторые функции.

Запрет на использование смартфонов в государственных учреждениях Казахстана может быть снят в сентябре этого года, сообщила ректор Академии государственного управления при президенте Казахстана Фатима Жакыпова, передает Спутник.

"Этот вопрос рассматривается уже некоторое время. По нашей информации, в сентябре госслужащим разрешат использовать смартфоны. Но точная ли это информация, мы пока не знаем. Я думаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время", - сказала Жакыпова на брифинге в четверг.

Вместе с тем она отметила, что сегодняшние цифровые технологии позволяют блокировать ряд функций смартфонов.

"Например, компания по производству iPhone ставит своим служащим барьеры по использованию смартфонов. В зарубежных странах, например, в Великобритании, в некоторых государственных учреждениях "глушатся" некоторые функции смартфонов", - добавила ректор.

В Казахстане с 2016 года для государственных служащих действует запрет на использование смартфонов и планшетов на рабочих местах. Вместо них чиновники могут пользоваться телефонами, не имеющими доступа к интернету и не оснащенными фото- и видеокамерами. Такую меру ввели из-за случаев утечки служебной информации.

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