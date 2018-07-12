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Стало известно о причинах исчезновения воды из БАО

За последние 30-40 лет ледники во всех горных системах на планете уменьшились на 30 %.

Фото : МИА "Казинформ"12 июля 2018, 14:44

Жители и гости мегаполиса активно обсуждают уменьшение воды в Большом Алматинском озере. О причинах этого природного явления корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с директором департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Игорем Ковалем.

«Проблема есть, и это общая проблема горных систем. За последние 30-40 лет ледники во всех горных системах на планете уменьшились на 30 %. Эта проблема коснулась и Заилийского Алатау, и Талгарских гор. Это объективный фактор - у нас в Казахстане ведутся самые продолжительные наблюдения за ледниками», - говорит Игорь Коваль.

Большое Алматинское озеро - высокогорный водоём, расположенный в Заилийском Алатау на высоте 2511 м над уровнем моря, в 15 км южнее от центра Алматы.


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