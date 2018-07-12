В поликлиниках Астаны отменили бахилы

Жители столицы постоянно жаловались на просьбы врачей о приобретении бахил.

В рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» реализация бахил в медицинских учреждениях столицы прекращена. Об этом говорится на официальном сайте столичного акимата, передает Zakon.kz.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова, жители столицы постоянно жаловались на просьбы врачей о приобретении бахил.

«Мы обратились к нашим услугополучателям, задали им один простой вопрос – что бы вы хотели улучшить? – и получили обратный отзыв. Опрос был проведен среди 530 человек. Кто-то хотел, чтобы в поликлиниках были элементарно диспенсеры с водой, кто-то жаловался, что, приходя в медицинскую организацию, требуют покупать бахилы, кому-то была непонятна информация, которая была вывешена на стенах. Мы собрали воедино все жалобы и постарались точно по ним отработать. В целом проект не завершен, он продолжается, и, как вы видите, уже есть определенные позитивные изменения в наших медорганизациях», – сказал К. Надыров.

Как отмечается, реализация тех или иных задач помогает повышать комфортность, доступность и качество медицинских услуг.

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