В России задержана партия контрафактного бензина из Казахстана
Всего изъято более 70 тысяч литров бензина стоимостью около 3 млн рублей.
Фото : amic.ru12 июля 2018, 15:21
На Челябинской таможне пресечен незаконный ввоз топлива из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба таможни, передает Zakon.kz.
«На КПП «Мариинское» (Брединский район) задержаны две автоцистерны с бензином, который везли из Казахстана в Челябинскую область. В документах горючее было заявлено, как относящееся к экологическому классу К5. Однако результаты экспертизы эти сведения не подтвердили - бензин не соответствовал действующим стандартам»,- говорится на сайте ведомства.
По информации таможни, всего изъято более 70 тысяч литров бензина стоимостью около 3 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, ввоз и обращение топлива такого экологического класса запрещены еще с 2016 года. Его нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.
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