В России задержана партия контрафактного бензина из Казахстана

Всего изъято более 70 тысяч литров бензина стоимостью около 3 млн рублей.

На Челябинской таможне пресечен незаконный ввоз топлива из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба таможни, передает Zakon.kz.

«На КПП «Мариинское» (Брединский район) задержаны две автоцистерны с бензином, который везли из Казахстана в Челябинскую область. В документах горючее было заявлено, как относящееся к экологическому классу К5. Однако результаты экспертизы эти сведения не подтвердили - бензин не соответствовал действующим стандартам»,- говорится на сайте ведомства.

По информации таможни, всего изъято более 70 тысяч литров бензина стоимостью около 3 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, ввоз и обращение топлива такого экологического класса запрещены еще с 2016 года. Его нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

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