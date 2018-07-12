В Астане появился образцовый суд

Если данный опыт даст положительной результат, его планируется использовать и в других судах страны.

На базе Сарыаркинского районного суда в Астане открылся новый фронт-офис с максимально комфортными условиями для граждан и решения споров - организована электронная очередь, доступ посетителям к Wi-Fi, бесплатные адвокаты и медиатор для консультаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда РК Нурсерик Шарипов, в рамках реализации программы «Образцовый суд», входящей в «Семь камней правосудия» Сарыаркинских районный суд Астаны определен пилотным судом для совершенствования процессов отправления правосудия.

«Мы специально выбрали данный суд. Это густонаселенный район столицы. Это суд с очень большой нагрузкой, причем годами. Сейчас мы завершаем полугодие. Сарыаркинский суд только за эти шесть месяцев уже рассмотрел более 15 тысяч материалов. В прошлом году за это же время было более 8 тысяч материалов. Идет рост нагрузки. Здесь работают 22 судьи, включая председателя. Здание 1962 года постройки. Оно строилось в советское время и рассчитывалось под один из Целиноградских районных судов. Объем здания - порядка 2600 кв м», - пояснил он.

По его словам, расположение здания требовало дополнительной проработки по новым подъездным путям. Этот вопрос уже решен - сделаны новые проходы к зданию, обеспечен доступ для лиц с ограниченными возможностями. В будущем планируется, что в радиусе расположения суда появится автобусная остановка.

Фронт-офис, оформленный в стиле хай-тек, включает в себя холл со стойкой администратора и электронной очередью, кабинеты бесплатных медиатора и адвоката, кабинет, где можно ознакомиться с материалами дела. Всего общая площадь составляет 138 кв м. Здесь есть также Wi-Fi и имеется место для подзарядки гаджетов.

Н. Шарипов добавил, что всего на обустройство фронт-офиса затрачено 11 млн тенге.

«В рамках образцового суда мы хотим показать, какой должен быть суд сегодняшнего дня, ориентированный на людские нужды, на потребности граждан. Фронт-офис организован с учетом реалий сегодняшнего дня. Все работы, все процессы ориентированы на людей, обращающихся в суд. Организовано открытое пространство. Раньше, если помните, когда входил - это баррикада, маленькое окошко, оттуда получают информацию. Сейчас все это открыто», - пояснил он.

Глава департамента уточнил, что в настоящее время в РК насчитывается 329 зданий судов, включая Верховный суд РК.

«Здания, начиная с 1914 года постройки. До 1940-х годов у нас более 10 зданий таких, построенных с 1950-х до 80-х годов - 173, с 1980-х до начала 2000-х - еще 132. За последние 7-8 лет судебная система обновляет здания, мы ввели в эксплуатацию 18 зданий (строительство за счет бюджета)», - пояснил Н. Шарипов.

В свою очередь председатель Сарыаркинского районного суда Астаны Арман Жукенов проинформировал, что именно этот суд самым первым из всех перешел на безбарьерный принцип обслуживания Open Space.

«Кроме того, мы впервые перешли на электронную очередь. На протяжении четырех месяцев сначала в тестовом режиме, а сейчас запустили полным ходом. Очередь стала более цивилизованной. Она делится по видам оказываемых судебных услуг. После того, как человек пришел, приложил удостоверение личности, на табло высвечивается, на какой процесс и в какой зал надо пройти», - отметил он, дополнив, что раньше секретарям в суде необходимо было спускаться к посетителям, вызывать пофамильно, а сейчас такая надобность отпала.

Особенностью Сарыаркинского суда является и то, что здесь работает единственный в стране судья-примиритель Актоты Абдыкулова.

«С 14 марта этого года запущен пилотный проект о примирительных процедурах. В течение пяти рабочих дней истец, подавший исковое заявление, может получить разрешение спора путем мирного урегулирования. Мы разъясняем сторонам в полном объеме все альтернативы разрешения спора (…). Стороны могут разрешить спор быстро, легко и доступно. Стороны экономят время, деньги, сохраняются дружеские отношения. Соглашение вступает в законную силу в течение 10 рабочих дней», - сообщила она.

По ее данным, сегодня более 50% от всех обращений граждан, явившихся на примирительные процедуры, разрешили спор путем заключения примирительного соглашения.

«Это от 289 явочных дел, из них 80 дел составляют дела о расторжении брака, 137 детей остаются в полных семьях. Остальные - раздел имущества, защита прав потребителя, взыскание долга, заработной платы, ущерба, морального вреда, земельные споры, расторжение/признание недействительными договоров», - перечислила она.

Также на базе этого суда в пилотном режиме создан институт помощников судей. Всего на сегодня их 12 человек. Целью его образования было обеспечение эффективной деятельности судей по качественному и оперативному рассмотрению дел. Кабинет помощников судей функционирует по принципу технологии открытого пространства. Здесь созданы все условия для плодотворной работы: кабинет полностью оборудован оргтехникой и мебелью, на полках - юридическая литература и сборники НПА. В случае, если пилотный проект покажет себя с положительной стороны, его намерены закрепить на процессуальном уровне.

Реализация пилотного проекта «Образцовый суд» началась в мае и продлится до конца текущего года. По итогам его реализации данный опыт будет внедрен в других судах республике.

Ксения Давыдова, Астана

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