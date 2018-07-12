В Беларуси появилась именная звезда Рымбаевой
Мероприятие прошло в Витебске.
Фото : instagram.com12 июля 2018, 16:38
Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева на своей личной странице в Instagram сообщила об открытии именной звезды, передает zakon.kz.
"Мои дорогие! Сегодня на Площади Звезд в городе Витебск, открылась моя именная звезда! Выражаю огромную благодарность руководству Фестиваля искусств Славянского базара и президента страны г-на Лукашенко за прекрасную идею и организацию такого, уже родного фестиваля! Я счастлива! Всегда ваша, Роза", - говорится в сообщении Р.Рымбаевой.
Роза Куанышевна Рымбаева - советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР (1986). Лауреат Государственной премии Казахстана (2004). Двукратный лауреат премии Ленинского комсомола (1976, 1981).
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