Форум и инфотур организован в Улытау Карагандинской области для казахстанских туроператоров

В эти дни в Улытауском районе, в рамках реализации госпрограммы «Рухани жаңғыру», проходит международный музыкальный фестиваль «Жез киік». Сегодня был организован форум и информационный тур для туроператоров.

В форуме, который состоялся на территории Этноаула, сооруженного рядом с.Улытау, участвовали представители туристского бизнеса, ассоциаций, государственных органов, Национальной компании «KazakhTourizm», общественных организаций передает Отдел СМИ УВП Карагандинской области.

В информационном туре приняли участие порядка 60 туристских операторов и ассоциаций туризма из Астаны, Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, сотрудничающие с зарубежными партнерами из России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

Программа информационного тура включает посещение историко-культурных, сакральных, а также туристских объектов. Многие из этих мест малоизвестны не только зарубежным туристам, но и казахстанцам. Ежегодно сакральные места в Улытауском районе посещают около 12 тысяч туристов. С помощью таких форумов и инфотуров планируется увеличить это число в 10 раз.

- Мы организовали для приглашенных туроператоров трехдневный тур. Они смогут увидеть всеисторические и культурные объекты глазами, составят маршруты, чтобы в дальнейшем подготовить и предложить своим клиентам турпакеты, - сообщил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров. – На сегодняшний день в Улытау в год приезжают примерно 12 тысяч посетителей. Мы понимаем, что эта цифра ничтожно мала. Мы вкладываем немало средств в развитие туристического кластера в Улытау. И в будущем планируем, что сюда будут приезжать не менее 100 тысяч туристов ежегодно.

Во время форума были представлены все исторические памятники и сакральные места не только Улытауского региона, но и всей области. Участники обсудили и внесли свои предложения по развитию туризма в регионе. Главный вопрос касался логистики и доступности. Для этого в области только на ремонт и строительство дорог к историческим памятникам и мавзолеям было выделено более2 млрд тенге. Будут отремонтированы и построены 60 км дорог.

На форум приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Казахстан Филипп Мартинет.

- Развитие туризма очень важново-первых, для экономики региона, а во-вторых - для культуры. Для нас, французов очень интересны места, про которых малоизвестно всему миру. Также нам интересна ваша культура и природа. Для нас важен не столько комфорт, сколько сохраненная первозданная природная красота и окружающая среда.

Улытау издревле считается сакральной сокровищницей великой казахской степи. В районе расположены больше 600 памятников разного времени, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея «Улытау». Наиболее известные из них: мавзолей Жошы хана, где захоронен старший сын знаменитого Чингисхана, историческое место «Хан Ордасы», где проходили великие события истории, связанные с образованием казахского ханства, каменная плита Алтын шокы, историю которой связывают с Великим Тамерланом, петроглифы Теректы-Аулие, Тамды, описывающие интересные и почитаемые шедевры древнего наскального искусства и другие историко-культурные и сакральные места.

Форум и специальный инфотур помогут ознакомить туристское сообщество Казахстана с потенциалом Улытауского района для его дальнейшего продвижения и привлечения туристов.

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