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Над Атырауским НПЗ появился огненный факел

По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров.

Фото : соцсети12 июля 2018, 20:43

Огненный факел вспыхнул сегодня над Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео факела, а также уходящие в небо клубы дыма моментально облетели социальные сети.

В пресс-службе завода сообщили, что специалисты разбираются со случившимся и чуть позже предоставят пресс-релиз. В расследовании инцидента принимают участие экологи.

По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров. Насколько это повлияло на работу завода неизвестно.


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