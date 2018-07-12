Над Атырауским НПЗ появился огненный факел
По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров.
Фото : соцсети12 июля 2018, 20:43
Огненный факел вспыхнул сегодня над Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фото и видео факела, а также уходящие в небо клубы дыма моментально облетели социальные сети.
В пресс-службе завода сообщили, что специалисты разбираются со случившимся и чуть позже предоставят пресс-релиз. В расследовании инцидента принимают участие экологи.
По предварительной информации, произошла поломка одного из компрессоров. Насколько это повлияло на работу завода неизвестно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927817-4cfba03f9d775ae0729099ce94b9e633
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...