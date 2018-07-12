Молодой житель села Абай заявил об изнасиловании

Парень сообщил, что один из насильников работает в полиции, второй является родней депутата.

Житель Туркестанской области обратился за помощью к прессе – он просит помочь привлечь к уголовной ответственности мужчин, которые над ним надругались, когда ему было 17 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Один из насильников, по словам пострадавшего, - полицейский, второй - племянник местного депутата. Вопиющий случай произошел в том же селе, что и громкое дело 7-летнего мальчика - это Абай, в Туркестанской области. По словам пострадавшего, стражи порядка три раза приостанавливали расследование.

Молодой человек помнит не все подробности того страшного дня, когда его жизнь разделилась на «до и после». Небольшое количество алкоголя, которое позволил себе 11-классник, оказалось роковыми. Знакомые, с которыми юноша сидел за одним столом, воспользовались его беспомощностью и надругались над ним. Как выяснилось, для того, чтобы потом шантажировать.

- Он спросил: "Ты помнишь, что было вчера ночью?". Я ответил: "нет". Тогда он сказал, что изнасиловал меня и снял это все на видео. И если я не буду выполнять то, что он говорит, он выложит этот ролик в ютуб и опозорит как меня, так и моих родителей.

Испуганный школьник, а тогда пострадавшему было всего 17 лет, не посмел рассказать об этом ни родным, ни друзьям. И тем более не обращался в правоохранительные органы. Долгие три года он платил за молчание своих обидчиков. Но в итоге он погряз в долгах, а об изнасиловании узнало все село. У его отца от сильного потрясения случился инсульт, а молодому человеку пришлось уехать в город. Только тогда он решился обратиться в полицию.

- Уже прошло три года, а результата нет. Я знаю, только то, что одного из них уволили из правоохранительных органов. Доказательства суду предоставлены, у меня сохранились записи телефонных разговоров с ними. Есть свидетели, которые видели, что они у меня деньги брали. Но все равно оба на свободе. Более того, они угрожают мне судом, якобы я на них наговариваю.

После обращения в правоохранительные органы молодого человека и подозреваемых направили в венерологическую клинику, где у всех троих была обнаружена одна и та же инфекция. Но и это никак не повлияло на ход дела. По словам пострадавшего, его обидчики достаточно влиятельные люди. По словам юристов, если в процессе следствия будет установлено, что на момент сексуального насилия парень был несовершеннолетним, преступникам грозит внушительный срок.

Юрист Джохар Утебеков:

- Это преступление наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет и относится к особо тяжким преступлениям. В отличие от обычного изнасилования, которое карается на срок до 5 лет, в отношении несовершеннолетних закон гораздо строже.

Это не первый случай надругательства над детьми именно в поселке Абай. В марте этого года женщина заявила, что ее 7-летний внук неоднократно подвергался сексуальному насилию. Резонансное дело до сих пор расследуется. Уполномоченный по правам ребенка воздерживается от комментариев до завершения следственных мероприятий. Однако президент на последнем заседании партии Нур Отан отметил, что причиной затягивания дела является круговая порука.

Нурсултан Назарбаев:

- С мальчиком в Южно Казахстане событие случилось, старшеклассники изнасиловали мальчика и такая волокита началась вокруг этого, и не могли никого найти и доказать. Знаете, почему? Потому что везде цепочкой сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники, еще выше - тоже родственники. Все было, чтобы замять. Нельзя. Написано в законе, что этого не должно быть.

По словам пострадавшего молодого человека, именно круговая порука и стала причиной неоднократного приостановления дела. На запрос в департамент внутренних дел Туркестанской области ответа пока не поступило.

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