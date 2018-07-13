В Алматы Lexus хотел забрать девушек и устроил ДТП

В ДТП никто не пострадал.

В Алматы по вине водителя Lexus произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Столкновение произошло в районе пересечения проспекта Рыскулова с улицей Жансугурова. Toyota двигалась по Рыскулова в западном направлении справа. Lexus ехал по левой стороне в том же направлении. На обочине дороги две девушки ловились такси, и водитель Lexus дал резко вправо, где двигалась Toyota.

Произошло столкновение, обе машины отлетели в разные стороны. В Lexus находились трое человек: парень и владелец машины находились на пассажирском сидении, а водитель, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Они пытались подговорить парня-пассажира к тому, чтобы он взял ответственность на себя, однако он не согласился.

На место прибыли криминалисты. В ДТП никто не пострадал.

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