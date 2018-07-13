В Костанае пропала 14-летняя девочка из Алматы

Девочка была одета в пуловер серого цвета с капюшоном, синие джинсы, сланцы фиолетового цвета.

14-летняя девочка находится в Костанае в гостях. Днём 11 июля она вышла из дома по проспекту Аль-Фараби и до сих пор не вернулась, передаёт Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Девочка была одета в пуловер серого цвета с капюшоном, синие джинсы, сланцы фиолетового цвета.

Рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч, глаза карие. Ранее не уходила. Плохо ориентируется в Костанае, так как постоянно проживает в Алматы.

При получении какой-либо информации просьба сообщить по телефонам 52-60-64, 54-46-10, 52-68-12, 52-68-39, 8-705-441-28-86 или 102.

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