Головкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров мира

Журнал Forbes опубликовал обновленную версию «финансового» рейтинга боксеров, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) сохранил в нем вторую позицию.

«В день, когда Головкин нокаутировал Мартиросяна, бой с „Канело“, вероятно, принес бы ему 20 миллионов долларов вместо 1 миллиона. К счастью, новый рематч состоится 15 сентября», — пишет издание. В прошлой версии рейтинга соперник Головкина Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) занимал третье место, однако в этом редакция решила уравнять его с GGG, также передвинув на второе. «Мы передвинули „Канело“ в списке, потому что он все равно заработает больше, чем Головкин, когда они будут драться», — аргументирует Forbes.

Полностью рейтинг Forbes выглядит так:

1. Энтони Джошуа (предыдущая позиция — 1)

2. Геннадий Головкин (2)

2. Сауль Альварес (3)

4. Василий Ломаченко (4)

5. Теренс Кроуфорд (7)

6. Эррол Спенс (6)

7. Деонтей Уайлдер (5)

8. Сергей Ковалев (8)

9. Дэниэл Джейкобс (9)

10. Майки Гарсия (10)

11. Джермелл Чарло (12)

12. Джермалл Чарло (11)

13. Мэнни Пакьяо (без рейтинга)

14. Гэри Расселл (без рейтинга)

15. Эдриэн Бронер (13).