В Казахстане предлагают отказаться от клеток–кабин в судах

Такое предложение внес директор республиканской коллегии адвокатов.

Свои предложения по модернизации работы судов внес сегодня во время расширенного совещания судей по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2018 года исполнительный директор республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, адвокатура работает над развитием в ряде важных направлений. И свои умозаключения по ним Сизинцев довел до сведения председателя Верховного суда Жакипа Асанова и других участников совещания.

Так, по мнению адвокатуры, в Казахстане должно проводиться дальнейшее объединение всех адвокатов, оказывающих профессиональную юридическую помощь. Также необходимо повышать уровень профессиональной квалификации адвокатов. Для этого, по словам Сизинцева, нужны единые процедуры взаимодействия коллегии адвокатов, правоохранительных органов и органов юстиции.

«По модернизации правосудия. Предложения в рамках проекта «Образцовый суд» мы предлагаем развивать международные стандарты организации мест размещения подсудимого и сторон в судебном процессе. Отказаться от клеток–кабин, обеспечить размещение адвокатов за столами и стульями в судебных заседаниях. Обеспечить доступ граждан к юридической помощи в помещениях судов создать кабинеты для присутствия адвокатов», - сказал он.

В рамках развития проекта «Справедливый процесс» было предложено конкретизировать порядки обжалования действий следственного судьи. Также он предложил создать службу переводчиков в судах, потому как в этой области есть значительные проблемы.

«Также предлагаем провести ревизию на идентичность судебных нормативных актов, в частности, в сфере Кодексов уголовного судопроизводства. Формировать и развивать аналитические базы судебной практики снабдить их удобным поиском. Выработать предложения по целесообразности существования кассационного обжалования, вернуться к полноценному рассмотрению на стадии кассационной инстанции», - заключил он.

Жакип Асанов попросил Сизинцева передать доклад Верховному суду и выразил надежду на их реализацию.

Татьяна Ковалева, Астана

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