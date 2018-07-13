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Отец кастрировал мужчину, оскорбившего его дочь

По данному факту начато разбирательство.

Фото : скриншот видео13 июля 2018, 11:21

В Турции отец кастрировал мужчину, оскорбившего его дочь, сообщает 1news.az.

На улице мужчина стал приставать к 18-летней девушке, которая ждала отца у магазина, в который тот зашел купить сигареты. Девушка "отшила" его, в ответ мужчина оскорбил ее, назвав шлюхой, и попытался схватить за руку.

Отец девушки, выйдя из магазина и увидев эту сцену, недолго думая, ударил напавшего на дочь, повалил его на землю и, вытащив из кармана складной нож, нанес несколько ударов в половой орган обидчика дочери.

В результате тот фактически стал кастратом и был доставлен в больницу. Отец девушки задержан, по факту начато разбирательство.


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