В аэропорту Астаны сделали специальную парковочную линию для высадки пассажиров

С появлением новой линии в воздушной гавани увеличатся и парковочные тарифы.

Специальная линия для посадки и высадки пассажиров организована на парковке аэропорта "Нурсултан Назарбаев". Нововведение официально запустят с 21 июля. После первых 15 минут, каждый последующий час простоя обойдется водителям в 1000 тенге, передает Zakon.kz.

"Данное нововведение поручено организовать с целью повышения комфортности привокзальной площади аэропорта и экономии времени пассажиров, провожающих и встречающих", - говорится в сообщении пресс-службе Astana LRT.

Специальная линия расположилась около терминалов Т1 и Т2 и состоит из четырех полос: две полосы для движения автотранспорта и две полосы для посадки и высадки пассажиров.

Въезд на спецлинию парковки будет осуществляться по проспекту Кабанбай батыра через шесть въездных шлагбаумов. На линии также будут работать парковщики.

В связи с организацией специальной линии для посадки и высадки пассажиров с 21 июля 2018 год изменятся и тарифы на пребывание на парковке аэропорта.

При формированнии тарифов был учтен международный опыт. Разрешенное бесплатное время нахождения транспортных средств на специальной линии парковочной зоны варьируется от 0 до 15 минут. В странах Европы применяется минимальное или отсутствие бесплатного времени. В странах СНГ дается больше бесплатного времени.

Читайте также: Снижена стоимость парковки в аэропорту Назарбаева

Первые 15 минут пребывания на специальной линии парковки аэропорта бесплатны. В случае превышения лимита, водителям нужно будет оплатить по 1000 тенге за каждый последующий час нахождения авто на специальной линии.

Пребывание на общей парковке аэропорта будет стоить 100 тенге в час с момента въезда до 10 часов. С 10 часа до 24 часов – 1000 тенге. Каждые последующие сутки – 500 тенге. Бесплатное время отсутствует.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!