Что нужно изменить в судебной системе, чтобы защитить инвесторов

Суды должны понимать, что иностранные инвесторы могут обратиться в международный арбитраж. Вынесенное решение без достаточных оснований может обернуться большими убытками для государства - КазБар.

Создать площадку для обсуждения насущных проблем в системе правосудия при Верховном суде предлагают в Коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association (КазБар). Такое предложение сегодня на расширенном совещании судей в Верховном суде внесла председатель управляющего совета организации Айгуль Кенжебаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Так называемый «user committee», то есть комитет пользователей существует при судах МФЦА. Здесь судьи и практикующие юристы обсуждают вопросы деятельности суда и потребностях сторон, участвующих в процессах. Кенжебаева предложила перенять этот опыт и создать такие дискуссионные площадки при Верховном и других судах.

«Также нужно добиться беспристрастности суда. Анализ судебных решений показывает, что все еще не изжито тенденция судей поддерживать интересы государственных органов, даже там, где их позиция неправомерна. Суды должны понимать, что интересы государства состоят не в том, чтобы получить через суд какие-то суммы в бюджет, а в том, чтобы добросовестные предприниматели знали, что получат защиту в суде и работали по закону», - сказала она.

Суды, по ее мнению, также должны понимать, что по результатам рассмотрения дела в судах Казахстана, иностранные инвесторы могут обратится в международный арбитраж. В итоге вынесенное решение без достаточных оснований, казалось бы, в пользу государства, может обернуться большими убытками для государства.

«Все еще плохо обстоят дела с предсказуемостью судебных решений. Инвесторы часто спрашивают нас: «А что на это скажет казахстанский суд?». К сожалению, мы не всегда можем ответить на этот вопрос. Хотя база судебных решений находится в открытом доступе, контекстный поиск практически невозможен. Верховный суд проделал огромную работу по цифровизации, но потребности растут и здесь еще предстоит много работы», - продолжила Кенжебаева.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдения принципа единообразия судебной практики. По ее мнению, Верховный суд, сохраняя свои функции кассационной инстанции, в основном должен сосредоточить свои усилия на выработке основ правоприменительной практики, на осуществлении задачи обеспечения единообразия судебной практики.

«Сейчас все хотят попасть в кассацию и просят открыть доступ в эту инстанцию, убрать препоны. Причина здесь одна – плохо работает апелляционная инстанция. Поэтому надо не расширять возможности попасть в кассацию, а требовать от апелляционной инстанции полностью выполнять свои функции, как это предусмотрено ГПК. Апелляция должна выносить такие решения, чтобы у участников процесса не было причины жаловаться в кассационную инстанцию», - уточнила она.

Татьяна Ковалева, Астана.

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