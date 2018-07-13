Аким города представил кандидатуры.

Назначены акимы двух районов Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе очередной 34-ой сессии маслихата Шымкента народные избранники единогласно поддержали кандидатуру, представленную акимом города на должность акима Каратауского района.

Район возглавит Исамидин Кантуреев. Он родился в 1984 году, по образованию юрист, экономист. Трудовой путь начал в 2005 году с работы экономистом в компании. В 2008-2009 годах - оператор Национального центра по управлению персоналом государственной службы и центра тестирования кадров категории Е. С апреля 2009 года был аналитиком департамента информационного мониторинга и обеспечения контроля Агентства по делам госслужбы РК. С 7 апреля 2016 года занимал должность заместителя акима Каратауского района.

Акимом Аль-Фарабийского района стал Габит Мауленкулов. Он родился в 1977 году, по образованию юрист. Трудовой стаж начал в 2000 году специалистом Каспийской экологической прокуратуры г. Атырау, был исполняющим обязанности помощника прокурора Каспийской экологической прокуратуры, а затем Атырауской природоохранной прокуратуры. С 2001 года работал юристом в ТОО «Астана Интернационал», занимал ряд должностей в аппарате Верховного суда РК. С 18 августа 2016 года возглавлял акимат Каратауского района Шымкента, а в марте 2018 года был назначен заместителем акима Шымкента.

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