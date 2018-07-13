Житель ЗКО пытался вывезти по чужим документам автомобиль в Россию

Всего сотрудниками Уральского пограничного отряда были задержаны 14 нарушителей режима государственной границы.

За неделю в отделении пограничного контроля «Шаган» войсковой части 2029 были зарегистрированы 2 факта провоза наркотических веществ и 1 факт провоза автотранспорта по чужим документам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказала сотрудник отдела воспитательной работы воинской части 2029 Гульнара Нургалиева, на днях на территорию пункта пропуска заехала автомашина «Мерседес», следовавшая из Уральска в Самару.

- Пограничным нарядом «Досмотр транспортных средств и грузов» при досмотре в наружном кармане рюкзака гражданина 1983 года рождения обнаружен коробок из-под спичек, внутри которого было вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Данный факт зарегистрирован в КУИ, уголовное правонарушение предусмотренное ст.286 ч.1 УК РК - "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". Материалы дела переданы следователю следственного отдела Приурального отдела полиции Зеленовского РОВД, - рассказала Гульнара Нургалиева.

В другой день на пограничный контроль заехал микроавтобус марки «Mersedes Benc Sprinter», следовавший также из Уральска в Самару. В ходе досмотра микроавтобуса пограничники обратили внимание на поведение мужчины 1993 года рождения, который «плохо себя чувствовал». Его поведение гражданина вызвало подозрение, и было принято решение о досмотре багажа. При осмотре рюкзака в боковом кармане в портмоне было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом, завернутое в бумагу. По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов, после чего гражданин РК был передан сотрудникам полиции Приурального РОВД по Зеленовскому району для дальнейшего процессуального разбирательства.

- Когда на досмотровую площадку пункта пропуска въехал автомобиль марки «Тойота Камри», военнослужащий ПС КНБ РК обратил внимание на внешний вид и нервозное поведение водителя. Это вызвало подозрение. Он попросил у водителя свидетельство о регистрации транспортного средства, где цвет автомашины был указан как серебристый, хотя по факту перед ним стоял автомобиль темно-серого цвета, что и навело пограничника на мысль о том, что автомобиль через Государственную границу пытаются провести незаконно. Взглянув на номер кузова автомобиля и сверив его с номером, указанным в документе, подозрения были подтверждены. Действительно, на автомобиле были установлены государственные регистрационные номера, не закрепленные за данным транспортным средством, - сообщила Гульнара Нургалиева.

Всего сотрудниками Уральского пограничного отряда были задержаны 131 нарушитель правил пребывания на территории РК, 14 нарушителей режима государственной границы, 70 нарушителей пограничного режима, 39 фактов контрабандного груза.

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