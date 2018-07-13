Пятница 13-ое: Как мэра Бишкека отправили в отставку

Депутаты никуда не торопились, дважды за три часа отдыхали по 40 минут, мэр на голосовании отсутствовал, обещали оповестить телеграммой.

Депутаты Бишкекского городского кенеша провели внеочередное заседание по обсуждению ситуации в мэрии. Мэра города на собрании не было, его местоположение неизвестно. Голосовали народные избранники за его отставку единогласно, передает kaktus.media.

Уже бывший мэр города Албек Ибраимов вышел в отпуск 10 июля, предполагается, что на работу он выйдет 8 августа. Его точное местонахождение неизвестно. 8 июля в СИЗО ГКНБ заключили вице-мэра Рената Макенова, которого обвинили в коррупции при выделении земельного участка. Так что Ибраимов ушел в отпуск уже после того, как арестовали его заместителя.

В настоящий момент исполняет обязанности главы города вице-мэр Бакытбек Дюшембиев, который курирует строительный сектор. Он осуществляет текущее руководство комплексом муниципальной собственности, архитектуры, строительства, развития и реконструкции города. Как пишет издание, разговоры об отставке мэра шли уже не первый месяц.

На заседании из 45 депутатов присутствовали 40, что достаточно для проведения кворума. Несмотря на важную повестку дня, заседание началось с вручения мандата новому депутату. После чего последовал 40-минутный перерыв. После все-таки спикер БКГ выдал, что поводом для внеочередного заседания стала кризисная ситуация в мэрии: возбуждение уголовного дела на вице-мэра Рената Макенова и других чиновников, слабый контроль мэрии текущих проблем города.

Но и после к сути депутаты не перешли, после предложения вынести вотум недоверия мэрии, депутат Канатбек Музурканов сначала предложил поздравить тех депутатов, у кого прошли дни рождения. И после - депутаты вновь ушли на 15-минутный перерыв. После еще одно череды перерывов, в БКГ началось-таки голосование, все 40 представителей власти единогласно поддержали решение за отставку мэра при помощи тайного голосования.

"Связи со сложившейся ситуацией у нас есть понимание и видение БГК, куда будет двигаться дальше город. В первую очередь мы должны работать во благо горожан, чтобы приблизить исполнительную власть к горожанам. Работа муниципальных служб будет осуществляться непрерывно", - сказал в заключение спикер.

Отметим, что в Бишкеке впервые принимали решение об отставки мэра.

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