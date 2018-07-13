В Астане установят 11 светофоров со светодиодными стойками

Это позволит и днем, и ночью водителям отчетливо видеть, какой свет горит.

На 11-ти самых аварийных участках автодорог в Астане городские власти запланировали установку оригинальных светофоров, сигналы которых дублируются по всей стойке-опоре, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал руководитель столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Асхат Карагойшин, в качестве пилотного проекта в городе уже было установлено два подобных устройства. До конца года планируется установить все 11.

«Планируем до конца года около 11 штук установить таких светофоров»,- пояснил он.

Делается это, как отметил представитель акимата, по поручению акима Астаны Асета Исекешева в целях более эффективного обеспечения безопасности пешеходов. Благодаря такому новшеству водители издалека могут видеть, какой свет горит. Сигналы же обычных светофоров в крупных городах могут теряться на фоне рекламы, вывесок, стоп-сигналов машин и уличных фонарей. Такие светофоры появятся в основном на самых опасных участках автодорог. «Два месяца назад пилотно установлены два светофора. Они уже прошли проверку. Планируем дальше устанавливать. Для города самое главное - безопасность пешеходов. Мы дальше устанавливаем на нерегулируемых пешеходных переходах такие же светофоры. Светофоры оснащены светодиодами, которые в ночное, дневное время невозможно не заметить», - пояснил А. Карагойшин.

В то же время он отметил, что разместить на всех светофорах устройство с сигналами по всей стойке пока что власти не в состоянии. Вопрос заключается в цене. Стоимость этих устройств, по словам главы управления «чуть дороже, чем обычного светофора, но по безопасности оно более эффективно».

«Самое главное - снизилось количество ДТП, пешеходы спокойно стали переходить дорогу. Как мы установили, ни одного не было происшествия именно на этих перекрестках, где установлены были пилотно два светофора», - уточнил руководитель, добавив, что новые светофоры качественного турецкого производства.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!