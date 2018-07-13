Часть улицы Жарокова перекроют в Алматы
Автодвижение будет прекращено с 14 по 22 июля.
Фото : rzn.info13 июля 2018, 15:42
Движение автомобилей по ул. Жарокова на участке от ул.Ходжанова до ул. Дунаевского будет прекращено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г. Алматы.
«В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Ходжанова до ул. Дунаевского дорога на данном участке будет перекрыта с 14 по 22 июля текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы.
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