Часть улицы Жарокова перекроют в Алматы

Автодвижение будет прекращено с 14 по 22 июля.

Движение автомобилей по ул. Жарокова на участке от ул.Ходжанова до ул. Дунаевского будет прекращено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г. Алматы.

«В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Ходжанова до ул. Дунаевского дорога на данном участке будет перекрыта с 14 по 22 июля текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы.

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