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За переименование улицы в честь Батырхана Шукенова можно проголосовать

Для этого нужно написать комментарий при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Фото : pkzsk.info13 июля 2018, 16:09

На сайте egov в рубрике «Открытые НПА» размещен для публичного обсуждения проект постановления городского маслихата Алматы о переименования улиц Алатауского и Бостандыкского районов города, передает Zakon.kz.

Из документа следует, что в общей сложности будет переименовано 164 улицы.

В числе новых названий улиц появились имена известных казахстанских культурных деятелей, в том числе певца и композитора Батырхана Шукенова, поэтессы Фаризы Онгарсыновой и архитектора Владимира Кацева.

По плану гормаслихата, имя популярного певца и композитора будет дано улице, носящей название Наурыз, которая расположена в микрорайоне «Алатау» Бостандыкского района.

Также стало известно, что улицу Хантәңірі переименуют в честь архитектора Владимира Кацева. Он спроектировал Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака, высокогорный комплекс «Медеу» и здание цирка в Алматы.

Проект документа выставлен на публичное обсуждение 13 июля, оставить свои голоса на сайте можно до 27 июля. Для этого нужно написать комментарий в поддержку названия той или иной улицы. Оставить комментарий можно при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП).


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