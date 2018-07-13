Дело супругов Храпуновых передано в суд

По данным следствия, причиненный ущерб государству превышает 250 млн. долларов США.

Прокуратура Алматы направила в суд дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, Айяра Ильясова и еще 9 лиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как сообщили в ведомстве, из-за отсутствия Храпуновых и Ильясова в Казахстане, а также уклонения от явки в прокуратуру, копии обвинительных актов вручены под расписку их защитникам.

"Ранее, 15 и 27 февраля текущего года Нацбюро по противодействию коррупции уведомило обвиняемых о необходимости явки для объявления постановления о квалификации деяний и допроса. Однако без указания причин в назначенное время они не явились. Данные лица обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой" , - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, причиненный ущерб государству превышает 250 млн. долларов США.

Согласно статье 335 УПК суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики и уклонения от явки в суд.

Ранее в АДГСПК РК сообщили, какие преступления вменяются подозреваемым Храпуновым. Это создание и руководство организованной группой, присвоение и растрата вверенного чужого имущества, мошенничество, легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки. Их сын Ильясов обвиняется в мошенничестве. Досудебное расследование в их отношении было завершено в мае текущего года.

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