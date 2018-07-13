Жандос Асанов назначен послом в Туркменистан

Ранее Жандос Асанов был Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств.

Указом Главы государства Асанов Жандос Ануарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистан, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Жандос Асанов родился в 1969 году.

Образование:

· Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков

Трудовой стаж:

· Референт Министерства иностранных дел Республики Казахстан, атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Пакистане, первый секретарь, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, консультант протокола Президента Республики Казахстан, руководитель протокольной службы - заместитель заведующего секретариатом премьер-министра Республики Казахстан, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании; директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (08.2004-03.2006);

· Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии (03.2006-08.2008);

· Советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ (2008-2009);

· Заместитель главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Бельгии (2009-2012);

· Заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (01.2012-01.10.2013);

· Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств (с 01.10.2013)

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