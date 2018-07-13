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КНБ отметил свой профессиональный праздник

Карим Масимов поздравил личный состав и ветеранов.

Фото : knb.kz13 июля 2018, 19:20

13 июля в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудников органов национальной безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

В честь празднования был поднят ведомственный флаг. Председатель КНБ Карим Масимов поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником и отметил: «Для нас этот день воплощает в себе традиции верного служения Родине, символизирует неразрывную связь поколений сотрудников и является символом самоотверженности, мужества и чести».

В торжественной обстановке наградил наиболее отличившихся сотрудников государственными и ведомственными наградами. Выразил уверенность в том, что сотрудники, как и прежде, будут безупречно решать задачи, поставленные Главой государства перед КНБ.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.


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