Мужчину в Павлодаре избили до смерти за убийство пятилетней давности

Родственники погибшего пытаются привлечь внимание к делу через соцсети, потому что считают, что к преступлению причастен не только задержанный полицией.

Даурен Мубараков пропал ночью 24 июня, когда, вернувшись в Аксу из Павлодара после семейного мероприятия, развозил друзей по домам. Уже утром следующего дня родным сообщили, что тело Даурена нашли в одном из сел области. Вскоре был задержан подозреваемый, передаёт корреспондент BNews.kz.

Пять дней назад сестра погибшего разместила у себя на странице в социальной сети эмоциональный пост - Асель Мубаракова сообщила, что 25 июня в два часа ночи двое мужчин вывезли её брата из города Аксу в багажнике автомобиля и убили.

"Зверски издевались над ним, да так, что нам даже не показали его лица. Я долго думала писать это или нет. Но молчать нет сил. Просто они звери, которые были пьяные и накуренные. Им захотелось поразвлечься. Хочу этим постом попросить помощи в поисках убийцы. Помогите, кто знает любую информацию", - написала она.

Обстоятельства трагедии родные мужчины смогли восстановить сами после бесед с очевидцами. Оказалось, что по дороге домой Даурен заехал в кафе, где к нему подошли молодые люди с обвинениями в убийстве пятилетней давности. За то преступление были осуждены другие люди, но попытки Даурена напомнить об этом ни к чему не привели – на него напали и стали избивать, а после увезли.

За несколько последних дней женщина разместила в Инстаграм немало постов в попытке привлечь внимание к этому делу, потому что считает, что к преступлению причастен не только задержанный, а обвинения её погибшего брата в убийстве пятилетней давности – эта нелепая попытка хоть как-то оправдать действия настоящих преступников.

Асель Мубаракова обратилась к пользователям соцсети с просьбой подсказать психологов в Аксу или Павлодаре: помощь может понадобиться семье погибшего – супруге и детям. У Даурена остались трое дочерей, младшей из которых всего три месяца.

После распространения этой информации, в пресс-службе ДВД Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

"По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, в отношении которого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется и причастность других лиц. Ход расследования уголовного дела на особом контроле руководства ДВД", - заверили в полиции.

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