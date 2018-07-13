В Алматы водитель Lexus чуть не задавил двух девочек на тротуаре
Видео размещено на Facebook.
Фото : Facebook13 июля 2018, 20:58
В соцсетях опубликовано видео, на котором автомобиль Lexus на высокой скорости едет по пешеходной части улицы в Алматы, сообщает zakon.kz.
Со слов пользователя, разместившего видео, инцидент произошел на аллее для прогулок по улице Тимирязева.
На записи видно, как буквально из-под колес автомобиля еле успевают выбежать две несовершеннолетние девочки. А их мама грозит рукой водителю Lexus.
Пользователи Интернета бурно отреагировали на случившееся и требуют наказать водителя.
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