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В Алматы водитель Lexus чуть не задавил двух девочек на тротуаре

Видео размещено на Facebook.

Фото : Facebook13 июля 2018, 20:58

В соцсетях опубликовано видео, на котором автомобиль Lexus на высокой скорости едет по пешеходной части улицы в Алматы, сообщает zakon.kz.

Со слов пользователя, разместившего видео, инцидент произошел на аллее для прогулок по улице Тимирязева.

На записи видно, как буквально из-под колес автомобиля еле успевают выбежать две несовершеннолетние девочки. А их мама грозит рукой водителю Lexus.

Пользователи Интернета бурно отреагировали на случившееся и требуют наказать водителя.


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