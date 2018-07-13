В Алматы водитель Lexus чуть не задавил двух девочек на тротуаре

Видео размещено на Facebook.

В соцсетях опубликовано видео, на котором автомобиль Lexus на высокой скорости едет по пешеходной части улицы в Алматы, сообщает zakon.kz.

Со слов пользователя, разместившего видео, инцидент произошел на аллее для прогулок по улице Тимирязева.

На записи видно, как буквально из-под колес автомобиля еле успевают выбежать две несовершеннолетние девочки. А их мама грозит рукой водителю Lexus.

Пользователи Интернета бурно отреагировали на случившееся и требуют наказать водителя.

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