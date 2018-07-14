В Казахстане ввели новый вид пособия

На него могут рассчитывать более 14 тысяч семей.

С июля этого года в Казахстане вводится новый вид пособия опекунам совершеннолетних инвалидов первой группы. На такую помощь от государства всего по стране могут претендовать более 14 тысяч семей. Ранее пособие выплачивали родителям лиц с ограниченными возможностями до 18 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Сын жительницы Астаны Нагимы Жумабек – инвалид первой группы с детства. Ему 28 лет. У молодого человека черепно-мозговая травма. В прошлом году семье выделили 3-комнатную квартиру. Но пособие женщина, как опекун ребенка-инвалида, никогда не получала.

Нагима Жумабек, жительница г. Астаны:

- Получали мы только его пенсию. А пособие мне до 18 лет ни разу не платили. Работаю поваром. В ночь я выхожу, потому что с Ержаном обязательно надо, чтобы кто-нибудь сидел. Ночью дочь дома и муж. Так днем муж на работе, а дочь учится.

Ежемесячное государственное пособие лицам, осуществляющим уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства, будет доступно казахстанцам уже с июля этого года. Его размер составит 1,05 от прожиточного минимума – это 29 699 тенге. Обязательным условием является проживание инвалида и опекуна в пределах одного населенного пункта.

При этом пособие не могут получать несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными и состоящие на учете в нарко- и психдиспансерах.

Дамежан Садвокасова, зам. председателя Комитета МТСЗН РК:

- На данный вид пособия в случае, если в семье 2 и более инвалида 1 группы с детства, то данный вид пособия назначается на каждого члена семьи. При этом с заявлением обращается сам инвалид 1 группы и указывает конкретное лицо, которое будет осуществлять уход за ним. Инвалид также имеет право в течение года дважды поменять это лицо, которое будет осуществлять уход за ним.

Ранее пособие по уходу выплачивалось только родителям несовершеннолетних инвалидов детства.

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