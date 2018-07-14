В Алматы задержали автомошенника

Мужчина промышлял обманами в сфере автобизнеса.

Сотрудники УВД Ауэзовского района Алматы задержали молодого мужчину, который якобы продавал автозапчасти в одном из профильных торговых центров и автозапчасти на сайте бесплатных объявлений. Лжепродавца изобличили во время очередной «сделки», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

В своих объявлениях он предлагал запчасти на различные авто, уверял, что есть в наличии и можно заказать, и далее доставить из стран производителей. При встрече с клиентами брал деньги наличными и под предлогом, что запчасти лежат на складе и их надо принести оттуда, скрывался в неизвестном направлении.

Выяснилось, что никаких запасных частей на автомобили для реализации у него нет, как и намерений заниматься законной реализацией товаров.

Только за два дня подозреваемый, злоупотребляя доверия граждан, обманным путем завладел в общей сложности суммой в размере 220 тысяч тенге.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК - мошенничество.

«В связи с неоднократностью совершенных преступных деяний подозреваемым, просим всех граждан, кто мог пострадать от противоправных действий указанного лица, обратиться в УВД Ауэзовского района по телефонам: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02», - сообщил начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.

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