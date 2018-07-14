В Китае пообещали не стремиться к экспансии

Китай твердо придерживается пути мирного развития.

Китай твердо придерживается пути мирного развития и никогда не станет создавать проблемы для других стран, но при этом ни одно государство не должно питать иллюзий, что может подорвать интересы КНР по своему желанию, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы намерены продолжить придерживаться пути мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, а также независимой международной политики, вне зависимости от того, насколько развитым станет Китай, мы никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или же расширению сферы своего влияния", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

По его словам, тот факт, что Китай "следует по пути мирного развития вовсе не означает, что мы когда-либо отступим от своих законным прав и интересов".

"Китай привержен мирному развитию и от других мы ожидаем этого же. Мы намерены защищать свой суверенитет, безопасность и развитие, сохранять коренные интересы в качестве "красной линии", которая не может быть пересечена", — сказал Ян Цзечи.

Вместе с тем он подчеркнул, что "Китай не станет создавать проблем другим, но ни одна страна не должна иметь иллюзий, что она может по своему желанию подорвать интересы КНР".

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