У президентского дворца в Могадишо прогремел мощный взрыв
Информация о жертвах пока противоречивая.
Фото : © РИА Новости / Юрий Абрамочкин14 июля 2018, 15:43
Мощный взрыв произошел у резиденции президента Сомали в столице страны Могадишо, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Garowe Online.
"Мощный взрыв, скорее всего начиненного взрывчаткой автомобиля, произошел у президентского дворца в Могадишо, информация о жертвах пока противоречивая", — сообщается в Twitter издания.
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