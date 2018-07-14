Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У президентского дворца в Могадишо прогремел мощный взрыв

Информация о жертвах пока противоречивая.

Фото : © РИА Новости / Юрий Абрамочкин14 июля 2018, 15:43

Мощный взрыв произошел у резиденции президента Сомали в столице страны Могадишо, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Garowe Online.

"Мощный взрыв, скорее всего начиненного взрывчаткой автомобиля, произошел у президентского дворца в Могадишо, информация о жертвах пока противоречивая", — сообщается в Twitter издания.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты