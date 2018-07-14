У президентского дворца в Могадишо прогремел мощный взрыв

Информация о жертвах пока противоречивая.

Мощный взрыв произошел у резиденции президента Сомали в столице страны Могадишо, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Garowe Online.

"Мощный взрыв, скорее всего начиненного взрывчаткой автомобиля, произошел у президентского дворца в Могадишо, информация о жертвах пока противоречивая", — сообщается в Twitter издания.

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