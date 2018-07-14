Оперу «Биржан-Сара» показали под открытым небом в Боровом актеры «Астана Опера»

В советское время были постановки этих опер, но тогда постановщики исходили в первую очередь из советской идеологии - противостояние бедных и богатых. Мы поставили оперу в абсолютно другом формате - Мухаммедиулы.

Оперу «Биржан-Сара» в новой музыкально-сценической редакции под открытым небом в Боровом показывают сегодня артисты театра «Астана Опера». Постановке не смог помешать даже трехдневный дождь, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие посетил Нурсултан Назарбаев.

«Биржан – Сара» М. Тулебаева - достояние казахского оперного искусства. Чтобы придать постановке большую достоверность и показать уникальный мир казахстанской природы, было решено поставить этот спектакль в красивейшем месте – Боровом.

«Для нас важно и отрадно, что мы ставим оперу на исконной земле, там, где Биржан и Сара родились и влюбились друг в друга. И у местного населения, а это миллионы потомков, есть огромное желание посмотреть на творчество своего деда. И это очень положительный фактор, так что мы будем двигаться в этом направлении», - сказал перед началом постановки министр культуры и спорта Арыстанбек Мухаммедиулы.

Он отметил, что оперный жанр – это вершина музыкального искусства, который представлен в Казахстане на высоком уровне. Примеры: постановки «Биржан Сара», «Кыз Жибек», оперы Абая и Аменгельды, часть из которых были показаны под открытым небом в рамках ЭКСПО в Астане.

«Мы поставили оперу в абсолютно другом формате, другом восприятии. В советское время были постановки этих опер, но тогда постановщики исходили в первую очередь из советской идеологии – противостояние Абая Кунанбаева с отцом, бедными и богатыми, а на самом деле смысл их заключается в отношении друг к другу, почтение друг к другу, сохранение традиций» - пояснил министр.

Премьеру спектакля под открытым небом чуть было не сорвал дождь, который периодически шел в Боровом последние три дня. Но, по счастью, закончился за пару часов до начала оперы. На вопрос журналистов, «а состоялось ли представление, если бы дождь не закончился?» министр культуры улыбнулся и заверил, что артисты были к этому готовы.

«Исполнители настроены оптимистично, вне зависимости от погоды они знают ради чего приехали. Мы уже третий день репетируем несмотря дождь. Каждый человек в труппе несет какую-то миссию, он хочет показать свое искусство, чему он научился, и за что он от людей получает благодарность. Это все артисты хотят передать своей любимой публике. Я уверен, как бы не поменялась погода творческий состав все равно будет выступать. А может быть дождь даст им какого-то драйва», - сказал он.

По словам Мухаммедиулы, на создание таких постановок Казахстан тратит значительно меньше денег, чем Арабские Эмираты или США. Ведь не приходится строить декорации (они есть в театрах) и приглашать артистов: все солисты, хор, балетная труппа – из Казахстана. Плюс во всех постановках под открытым небом режиссеры используют природные ландшафты республики. Так сегодня, дополнительными декорациями стали год расположившиеся по обе стороны от сцены.

Он также сообщил, что театры и в дальнейшем будут давать спектакли под открытым небом.

«В следующем году мы обязаны возобновить эту практику. Это показывает мастерство исполнителей, авторов, да и всего движения нашей страны. В этом году, поставить еще одну оперу под открытым небом будет сложно, потому что это требует большого организационного внимания. Мы можем сделать это в Астане, а на выезде будет сложней. Ставить постановки под открытым небом – не сама цель. Мы хотим придерживаться истории, как в случае с «Биржан Сара»», - сказал он

Стоит отметить, специфика театра условна, и опыт проведения постановок под открытым небом открывает новые возможности: Биржан, как и прописано в партитуре, издалека поет свою арию, акустика леса придает пению особые свежие краски, природа и сама теперь выступает частью декораций. Это не означает того, что зрители не увидят потрясающий водопад, так впечатливший всех в стенах театра, или картины ярмарки, захватывающие воображение публики, все это будет! Но главное – великолепная музыка, прекрасные голоса солистов и слаженное звучание оркестра обещают слушателям незабываемые впечатления.

Концепция спектакля характеризуется отсутствием одноплановой трактовки образов всех героев. Зрителям представят историю любви Биржана и Сары, которая не нашла места на земле. Традиционно, опера заканчивается гибелью главного героя, но постановщики оставили свет в конце тоннеля, чтобы зрители понимали, что любовь, принесенная в жертву, была не напрасной. История Биржана и Сары дала возможность соединиться многим тысячам потомков и осталась жить в народе памятью о великой силе любви, которая готова подвигнуть нас на невероятные поступки.

Татьяна Ковалева, Астана

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