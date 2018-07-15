Воспитательница детсада уронила кастрюлю с супом на шестилетнюю девочку
У малышки ожоги лица второй и третьей степени, а также рассечение в области левого века.
В Узбекистане воспитательница детского сада уронила кастрюлю с горячим супом на шестилетнюю девочку, пишет Sputnik Узбекистан.
В Министерстве дошкольного образования сообщили подробности случившегося. Перед подачей обеда помощница воспитателя, не заметив подбежавшую девочку, натолкнулась на нее и опрокинула на ребенка кастрюля с горячим супом. Из-за неосторожности работника образовательного учреждения малышка получила ожоги лица второй и третьей степени, а также рассечение в области левого века.
Позднее выяснилось, что руководство детского сада не стало вызывать скорую помощь и не оповестило о произошедшем Районный отдел дошкольного образования.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время воспитательница уволена, идет разбирательство по вопросу квалификации персонала детского сада.
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