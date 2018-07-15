В Костанае сбили троих детей

Девочки переходили дорогу по пешеходному переходу.

В Костанае на пешеходном переходе автомобиль сбил трех девочек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

ДТП случилось 13 июля. Девочки шли со стороны школы №6. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Это было на пересечении улиц Рудненская — Ленинградская. Машины остановились, водители пропускали детей.

В этот момент на высокой скорости по дороге двигался автомобиль белого цвета. По словам родственницы девочек, внедорожник сначала притормозил, потом надавил на газ и сбил их.

Дети разлетелись по разным сторонам. 13-летняя девочка, которая шла посередине, больше всего пострадала. Сейчас ребенок находится в больнице. Ее сестры, которые шли по краям, получили травмы более легкие: одна ударила позвоночник, вторая - бедро. Им 11 и 16 лет.

По словам родственницы, автомобиль остановился. Водитель предложил отвезти пострадавших в больницу. Девочки отказались. Они кричали, находились в шоковом состоянии. Автомобиль уехал.

Проезжавшие мимо водители не остановились и не оказали помощь. Дети сами добрались до ближайшего пункта полиции. Туда за ними приехала скорая помощь.

Родные просят очевидцев откликнуться и помочь найти виновника ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!