В аэропорту Астаны рейсы задерживают и отменяют

Авиакомпании сообщают о технических причинах.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отменяются и задерживаются рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно электронному табло на сайте аэропорта, были отменены рейсы Air Astana в Алматы, а также в Костанай. Также о задержке рейса Z9-2121 из Астаны в Алматы сообщила авиакомпания «Bek Air». По данным авиакомпании, задержка рейса вызвана техническими причинами.

«В данный момент технический департамент делает все возможное, чтобы осуществить вылет как можно скорее. Выполнение пассажирских авиаперевозок зависит от множества факторов, и мы прикладываем максимальные усилия, чтобы ваше путешествие было безопасным и комфортным. Вы будете проинформированы о новом времени вылета посредством SMS. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», - сообщили в авиакомпании.

Между тем, Scat почти на три часа задерживает рейс в Шымкент, который должен был вылететь в 15.45 (ожидаемое время вылета - 18:30).

Что касается прилетов, был отменен рейс Air Astana, который должен был прилететь из Алматы в 10.30. Задерживаются рейсы этой же авиакомпании из Урумчи и Павлодара. Также позже прилетит рейс авиакомпании «Scat» из Шымкента. С большой задержкой прилетит рейс из Анталии авиакомпании «AtlasGlobal».

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